Le leggende dell’Oi! annunciano il loro ottavo (e ultimo!) album in studio intitolato “HAND ON HEART”.

L’album uscirà il 5 aprile 2024 per Pirate press record

I dettagli su formati, preordini saranno comunicati settimana prossima

Ma possiamo già dire che l’album sarà presentato in due concerti negli UK nell’aprile del prossimo anno.

Sabato 6 aprile 2024 – O2 Shepherds Bush Empire, Londra

Sabato 13 aprile 2024 – O2 Academy, Glasgow