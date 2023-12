TAKEN DAYS: esce oggi She Wants More

Un inno pop punk con temi di paura, amore e rinuncia alla logica. Registrato e prodotto con la leggenda del settore Cameron Webb, She Wants More porta sul tavolo una classica atmosfera pop punk con un tocco moderno nella produzione.

Con voci contrastanti, armonie, riff di chitarra trascinanti e un ritmo che ti farà saltare. Lei vuole di più e ti lascerà desiderare di più.

I Taken Days sono un trio pop punk rock melodico di Orange County, California. La band è stata fondata nel 2017. Dopo due EP, l’album di debutto dei Taken Days “Every Second…” è stato pubblicato da Wiretap Records nel marzo del 2021.

Con la collaborazione del produttore Cameron Webb, l’album ha rapidamente guadagnato slancio e creato maggiori opportunità e un seguito più ampio per la band.