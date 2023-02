KEPI GHOULIE: nuovo album e primo singolo estratto

Kepi Ghoulie, leader dei grandissimi Groovie Ghoulies, ha annunciato l’uscita per Prate Press Recordsdel nuovo album “Full Moon Forever” . Il disco in questione è un disco di cover che vede la partecipazione di artisti del calibro di Ara Babajian (The Slackers), Ian Fowles (Aquabats, Gerard Way), Aaron Minton (Prima Donna) e Kevin Preston (Green Day).

La Pirate Press Records inoltre ha mandato in ristampa tutti gli album fuori catalogo sia di Kepi che dei suoi Groovie Ghoulies.

Kepi Ghoulie – Full Moon Forever LP/CD – Pirates Press Records