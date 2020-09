KLASSE KRIMINALE: Vico dei Ragazzi

Un disco dei Klasse Kriminale è sempre cosa buona e giusta, per quanto mi riguarda Balestrino potrebbe mettersi a fare reggaeton che lo ascolterei, ma ragazzi…il buon “vecchio” (virgolettato perché ha l’energia di mia figlia) camallo non ha intenzione di mollare un centimetro e con la sua truppa consegna alla storia una futura pietra miliare del punk stradaiolo.

Vico dei Ragazzi è uno spaccato di vita di migliaia di kidz, chiunque abbia vissuto la strada ci si ritrova e qualsiasi ascoltatore capisce che chi la racconta l’ha vissuta in prima linea, fatto sta che se si cercano novità non è l’indirizzo giusto, chi invece cerca il significato della parola “attitudine” può iniziare a prendere appunti, anche se va detto che come sound qualche novità qua e là la troviamo.

Tra aperture di Kubrickiana memoria e anthem strappalacrime come la dedica al compianto Micky Fitz il disco scorre via fin troppo veloce, la voce di Marco è potente e tremendamente punk, ma che ve lo dico a fare? E gli arrangiamenti sono davvero molto curati, si sentono anche delle piacevoli spruzzate hard rock e la registrazione, affidata alle superbe mani ed orecchie di Giulio Farinelli, è fatta davvero bene, pulita e cristallina ma sporca il giusto, angeli dalle facce sporche, e mi sento di segnalare che quasi tutti pezzi che mi sono rimasti impressi nella testa, ed ho particolarmente apprezzato la title track ed eroi!, senza dimenticarsi i nuovi banditi, dove è riuscito a rendere vero ed originale un coro troppo spesso detto a vanvera, e prole rock. Insomma un disco vero, personale e trasparente, che tutti noi non vediamo l’ora di ascoltare dal vivo.

Prodotto, registrato e mixato da Giulio Farinelli, masterizzato da Giovanni Nebbia, foto di Fabrizio Fritz Barile, Elisa Piatti, Ileana Forneris, Alessandro Lugani, Roberto Zena. Attori di Matteo Anselmo/Original Tattoo, stampato da Michele Testa.

Tracklist

01. Overture 35

02. Vico dei Ragazzi

03. Quartieri in Fiamme

04. A Song for Micky

05. Sempre di Corsa

06. Kidz & Queens

07. Prole Rock

08. Take Your Boots

09. I Nuovi Banditi

10. Solo Buone Intenzioni

11. Sul Ring

12. Eroi!

13. Hey Boys

14. Glory Boys