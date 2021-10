LA LOTTA NON SI FERMA

Milano DIY Hardcore Punk organizza una serata a sostegno di 5 lavoratori del teatro della Luna (Assago) licenziati in tronco e senza motivo.

Al di la delle grandi band che si esibiranno vi invito tutti a partecipare per difendere i nostri diritti di lavoratori…l’appuntamento è per giovedì 28 ottobre davanti al teatro della luna (assago, di fianco al forum) alle 18.00. DAJE