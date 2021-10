JIM LINDBERG: nuovo singolo estratto dall’esordio solista

You’re Not Alone è il titolo del secondo singolo estratto da “Songs From The Elkhorn Trail“, esordio solista per Jim Lindberg di Pennywise e The Black Pacific.

L’album uscirà per Epitaph Records il prossimo 19 Novembre e vede la presenza di David Hidalgo Jr. dei Social Distortion alla batteria, Joe Gittleman dei Mighty Mighty Bosstones alla chitarra e Marc Orrell, ex chitarrista dei Dropkick Murphys.

Ascoltate il pezzo qui sotto:

Epitaph Records