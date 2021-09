LAST ONE TO DIE: LP per Roger Miret

Detto questo abbiamo sentito parecchi amici (molto dei quali passati sul nostro palco), per fortuna (quasi) tutti hanno accettato e quindi ecco questo fantastico LP con:

ARGIES BOOZE & GLORY CIBO CLEAR CUT DEROZER DRONGOS FOR EUROPE FAILED HOSPITAL FOOD IL COMPLESSO KLASSE KRIMINALE LOS FASTIDIOS MIDDLE FINGER NABAT NO MORE LIES NO RESTRAINTS PERSIANA JONES PLAKKAGGIO S-CONTRO SEMPRE PEGGIO SVETLANAS

Due le versioni: -vinile nero classico 15+5 di spedizione -vinile blu edizione limitata numerata a mano 20+5 di spedizione (costi spedizione per l’Italia, per l’estero da calcolare in base al luogo).

Il vinile sarà disponibile verosimilmente per fine gennaio 2022 (se le tempistiche di stampa verranno rispettate) ma si consiglia vivamente di ordinarlo nei prossimi 30 giorni, essendo benefit verranno stampati in base agli ordini e poche copie in più in modo da inviare già il denaro a Roger entro fine anno.

Entrambe le edizioni con poster interno

Qui sotto il link paypal per avere la vostra copia, ricordate nel messaggio di mettere indirizzo e numero di telefono per il corriere: