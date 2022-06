Laura Jane Grace (Against Me) a Vicenza con Gab De La Vega e Second Youth

Laura Jane Grace, voce e chitarra della band punk americana Against Me è in arrivo in Italia.

Sabato 18 Giugno sarà ospite del Bocciodromo Autogestito di Vicenza.

Sullo stesso palco si esibiranno gli ottimi Cold Years (band tedesca che la accompagna in tour), i Second Youth con il loro punk rock vivace ed energico, in partenza per una serie di date in Germania e Gab De La Vega and The Open Cages, formazione full band del singer-songwriter dall’anima hardcore punk che saluta l’Italia con questo concerto prima di imbarcarsi per un tour di tre settimane in Canada.



LAURA JANE GRACE: https://youtu.be/QP8yrH8APP0

COLD YEARS: https://youtu.be/EKS_VNmWCpU

SECOND YOUTH: https://youtu.be/Ex-oS9WdBeE

GAB DE LA VEGA: https://youtu.be/82R6yzf2IaM



La headliner è un’artista dalla caratura notevole, sopra e sotto al palco.

Icona punk, LGBT e musicale, Laura Jane Grace è il cuore pulsante di chi nel battersi per il cambiamento e i propri diritti ci crede veramente.

La singer-songwriter è una forza della natura oltre il pionierismo: dalle cime inimmaginabili scalate e demolite con gli Against Me! alle migliaia di miglia macinate con le Devouring Mothers e per le sue memorie inscindibili dalla disforia di genere «Tranny: Confessions of Punk Rock’s Most Infamous Anarchist Sellout», gli ostacoli superati da Laura, una delle prime rock star trans a vivere orgogliosamente e affilatamente sotto la luce dei riflettori, sono incommensurabili, alla pari dei suoi successi musicali e non.

Cresciuta a suon di punk, eccessi e politica, il genio artistico di Laura trova pan per i suoi denti negli Against Me!, catapultati nella Billboard Top 200 già con il terzo disco «Searching For A Former Clarity» – il primo sentore innegabile di quella che si rivelerà una carriera impressionante. Un album e due EP solisti alle spalle, affiancati da quattro EP, due live album e sette dischi in studio con gli Against Me! e uno come Laura Jane Grace & The Devouring Mothers, un premio come Outstanding Music Artist ai GLAAD Media Awards per lo splendido «Transgender Dysphoria Blues» e numerose iniziative in supporto della comunità LGBT e della salute mentale, l’eroina LGBT non ha bisogno di presentazioni. Ma se proprio ne volete, potete anche chiedere a Bruce Springsteen o ai Foo Fighters. Non c’è musicista che Laura Jane Grace non abbia lasciato senza parole.



Le porte per il concerto di Vicenza di Sabato 18 al Bocciodromo apriranno alle 19. Nel corso della serata la pizzeria e il bar saranno aperti. Maggiori informazioni possono essere reperite qui: https://www.facebook.com/events/633239671268026/