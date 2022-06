Punkadeka happy hour… pistole, alcool e parole by Punkadeka Girls!

LOW-L chiama, Punkadeka risponde!

Sabato 18 giugno orario aperitivo non perderti la nostra talk sul palco, una chiacchierata con artisti e staff del festival le cui sorti sono affidate al destino.

Saranno infatti gli ospiti ad estrarre a sorte il tema da discutere di volta in volta, tra birrette, aneddoti e storie punk-related (oppure no?).

Ti aspettiamo dalle 17:30 per uno show di intrattenimento dai riferimenti culturali altissimi.

Non dimenticare di passare a salutarci allo stand!

– Venerdì 17 Giugno – FREE ENTRY

Main stage: Good Riddance – Red Car Burns – Discomostro – Edward in Venice – Secoli Morti – LineOut

Acoustic stage: Menagramo – Honey

After show: Ignorance

– Sabato 18 Giugno – FREE ENTRY

Main stage: Bull Brigade – Gli Ultimi – Plakkaggio – Los Fuocos – Palm Down – Aurevoir Sofia – Erezione Continua (vincitori Punkadeka LOW-L contest)

Acoustic stage: Viboras – Skytea For Warriors – Andy Ramponi – Dan On The Moon

After show: Gascoigne

– Domenica 19 Giugno – FREE ENTRY

Main Stage: Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti – Labradors – Six Impossible Things – HoFame

Acoustic stage: Caso – Miglio – Marta – Cheriach Re

After show: Marsala