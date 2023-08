Lennon Kelly pubblicano il video e nuovo singolo “Dove vanno a finire le bestemmie?”

I Lennon Kelly tornano con un nuovo singolo, “Dove vanno a finire le bestemmie?”, che sancisce l’inizio di una nuova fase nel percorso artistico e musicale della band.

Questo brano si arriva nella calda estate del 2023 come apripista di una sorta di “fase 2.0” per la famiglia Lennon Kelly; “Dove vanno a finire le bestemmie?” è il primo di altri futuri singoli, un filotto legato da una nuova maturità e da uno spirito musicale più consapevole. Una presa di coscienza al passo con i dodici anni di progetto e col rapporto sempre più affiatato coi fans.

Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 Agosto, esce accompagnato da un video a cura di Six Studio.

La band commenta:

“Dove vanno a finire le bestemmie?” è una piccola valvola di sfogo, una protezione senza pretese e senza impegno nei confronti della frenetica ricerca ormai giornaliera del tutto e subito. E’ una domanda, è un punto di vista, è un po’ la filosofia dell’arte di imprecare. E’ un monito, un invito a rallentare i ritmi e ad accontentarsi di ciò che siamo per quello che siamo. In fondo tutti imprechiamo, ma ci siamo mai chiesti dove vanno a finire questi sfoghi liberatori?

Come sempre per i Lennon Kelly l’obiettivo è quello di entrare nella mente dell’ascoltatore cercando di stuzzicare la curiosità dell’essenziale, di un’educazione che mai deve essere data per scontata e quella vena romagnola che fa parte del DNA della band come una certezza imprescindibile.

Con questo singolo la band, ormai da anni nota come porta bandiera di sonorità folk rock e rural punk, vuole dare allo sfogo e al grido liberatorio un posto d’onore tra le piccole soluzioni giornaliere per combattere lo stress.

“Dove vanno a finire le bestemmie?” è stato registrato e mixato da “ilPobre” (Alessandro Valentini) presso la sala registrazione Proton Music. Il mastering è stato affidato a: Robert Vosgien Mastering (RVMastering) e il booking e il management sono come sempre in mano a Make a Dream.

La band arriva da un tour di successo che li ha visti raccogliere consensi in oltre 20 date in tutta Italia e anche in Austria, inclusa la recente apparizione al BayFest di Bellaria Igea Marina. I Lennon Kelly saranno prossimamente impegnati in questi imperdibili appuntamenti live che concluderanno la stagione estiva dei loro concerti:

Sab 19 Agosto – CASTELLANS FOLKSOMMER FESTIVAL – Horstel (Germany)

Lun 4 Settembre – IL CASTELLO DI SORRIVOLI – Roncofreddo (FC)

Ven 29 Settembre – RIOT OKTOBERFEST – Cesena (FC)

https://www.instagram.com/lennonkelly.official/