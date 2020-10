LET ME IN: nuovo singolo sancisce il ritorno della band

Dopo 6 anni di silenzio, interrotto solo da un fugace singolo uscito 3 anni fa, tornano sulle scene i bresciani Let Me In, formazione skate punk da sempre caratterizzata da un suono fresco, melodico ed energico.

I quattro si riaffacciano al pubblico con “Right As Rain”, brano che mette a lucido i punti forti del sound dei Let Me In e rinnova con ottimi risultati un connubio di potenza elettrica, sentimento e melodia che sempre è stato il marchio di fabbrica della band, spostando però il focus compositivo su un nuovo approccio fresco, deciso, istintivo.



La band commenta così:

“Right As Rain rappresenta il nostro ritorno dopo un’assenza forzata di 6 anni, e non potremmo essere più entusiasti di condividerlo con chiunque voglia prestargli attenzione.

È più urgente e immediato rispetto ai nostri standard, forse perché ci abbiamo riversato tutta la voglia di tornare a comporre, sudare e comunicare. Parla dell’esigenza di porsi domande sul nostro stile di vita, del contrasto tra la volontà di essere liberi e la necessità di vendere il nostro tempo per ottenere beni materiali e un senso di sicurezza. Non si sogna nemmeno di dare risposte, ma pone qualche domanda.”



Il singolo, ascoltabile su tutte le principali piattaforme digitali e presentato con un lyric video ufficiale sulla piattaforma Youtube, apre così un nuovo capitolo nella storia della band, nata nel 2003 e seguita da appassionati del genere nel corso degli anni, che sentivano forse la mancanza di qualcosa di nuovo.

Il gruppo spiana la strada per ciò che verrà. Nuova musica, nuove avventure e quando sarà possibile, nuovi concerti dal vivo.

Perchè niente esprime l’immediatezza, la carica e l’energia dello skate punk come un concerto dal vivo. Bentornati Let Me In!

https://www.facebook.com/letmeinband

https://www.instagram.com/letmeinmusic/