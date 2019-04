LINEOUT – nuovo brano EP “Pugno Dall’Inferno”

I LINEOUT, quartetto turbighese, dopo due album in studio tornano con un EP di quattro pezzi, stampato su vinile 7″, dal titolo “Pugno Dall’Inferno”.

Per uscire dalla routine dello studio di registrazione e per sperimentare qualcosa di nuovo, la band ha deciso di registrare l’EP in presa diretta, nella propria sala prove, occupandosi di mix e master.

“L’idea era di avere un prodotto vero, ci siamo accorti di essere uno di quei gruppi che rende più dal vivo che da disco, non ci piacciono le cose perfette, ci piace far casino, il live è la nostra dimensione”.

Ecco perchè con una registrazione in presa diretta, ruvida, imperfetta, i LINEOUT hanno canalizzato tutta la loro rabbia in quattro nuovi brani, veloci, immediati, diretti.

Il disco, in uscita il primo di maggio, vede anche la nascita dell’etichetta indipendente fondata dalla band stessa.

In attesa di ulteriori novità è possibile ascoltare in anteprima il primo brano estratto; “Ali D’acciaio”, e seguire i concerti della band già in tour da alcune settimane.

ALI D’ACCIAIO by LINEOUT ALI D’ACCIAIO by LINEOUT