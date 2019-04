Io e i Gomma Gommas: video per i 18 anni!

IO compie 18 anni e i Gomma Gommas festeggiano!

Per celebrare la maggiore età i Gomma Gommas hanno deciso di regalare a tutti i Gommini/e un nuovo videoclip visibile di seguito.

Questa volta registrato e girato Live in the Hills, si tratta infatti della famosissima Guarda come Dondolo di Edoardo Vianello, canzone del 1962 completamente stravolta e nuovamente arrangiata in chiave Punk Rock dalla Band Marchigiana.

Una delle canzoni preferite da IO e da sempre in scaletta nei loro concerti.

Un buon modo per scaldare i motori in attesa dei Live estivi, che partiranno da Filottrano (MC) il 10 Maggio.