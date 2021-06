Live album per i MCRACKINS

Chi di voi era presente al Punk Rock Raduno del 2019? La storica pop punk band canadese dei McRackins ha deciso di incidere quel live e farlo uscire il prossimo 4 giugno in formato Lp, cassetta e 8-track Stereo 8.

L’uscita è curata da molte etichette tra le quali Monster Zero Records, McRackins Records ed Endless Detention Records.

Parecchie copie di “Eggs Alive! In Italy” sono andate sold out in pre-ordine.

https://mcrackinsband.bigcartel.com/

Monster Zero Records

Endless Detention Records | Australian Punk Rock Label & Distro