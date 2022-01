IL COMPLESSO: fuori il video “Last One To Die”

Il Complesso è uno di quei gruppi che adoro, hanno la spontaneità e parlano lo stesso mio linguaggio di chi è nato e cresciuto in paese, “Last One To Die” è il loro ultimo martellante singolo, un sing-a-long per buttarsi dal palco a fine concerto, un bel video girato dal sommo Frank Pellegrino (ottimo videomaker, batteria di Booze&Glory e Face Your Enemy, you know?), oltre che il giusto tributo ad una crew che sta facendo salti mortali per portare il Punk Rock in provincia. EnjOI! e fate girare!