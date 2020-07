LIVELLO ZERO: in uscita “Lost and Found Stars”

Il 30 Giugno uscirà “Lost and Found Stars”, un album che racchiude le ultime registrazioni dei Livello Zero, fatte nel 2007 poco prima dello scioglimento, 4 tracce inedite, tra cui una cover dei Prodigy, impreziosito da alcune rare registrazioni come il primo demotape del 1996 e un live del 2001, che ben fotografa la potenza di questa band.

L’Ammonia Records continua a scavare negli archivi della scena nu-metal degli anni Zero, rendendo disponibili pezzi inediti e rarità di band sciolte o dimenticate; è successo il mese scorso con il catalogo degli Unwelcome, e in questo mese con i Livello Zero.

I Livello Zero, insieme a Crackdown, H-strychnine, Hangin’ on a thread, Browbeat facevano parte della scena hardcore romagnola, veramente interessante ai tempi, viva e super produttiva. Il nostro tentativo come Label è quello di restituire la possibilità di ascoltare ottimo materiale a tutti gli amanti del genere e riscoprire un mondo che purtroppo non ha ottenuto i riscontri che meritava.