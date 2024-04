“LO SHOW”, il nuovo singolo della punk-rock band aretina VENEREGOMMOSA

Il brano fuori il 5 Aprile 2024 su tutte le piattaforme digitali e il video fuori il 6 Aprile 2024 (ore 15:00) sul canale YouTube della band:

https://www.youtube.com/channel/UCJHOrcxl6mwGrUkfmOmNODA



“Lo Show”, tra finzione e realtà, tra serio e faceto, bramando le luci della ribalta oppure un pizzico di serenità in una vita ai margini. Ognuno per se, ognuno con il proprio spettacolo da recitare, tra copioni imparati a memoria e pura improvvisazione. “Lo Show” di chi resta e quello di chi scappa per non tornare.

Due anni di Veneregommosa, date e chilometri macinati senza un booking alle spalle, un Ep e due singoli all’attivo. La band aretina non tira il freno a mano ma si prepara a un 2024 di concerti e nuove uscite, tra cui “Lo Show”, il nuovo singolo in uscita Venerdì 5 Aprile, registrato da Andrea Fumelli presso l’Attila Sound Studio di Arezzo e mixato/masterizzato da Maurizio Baggio alla

Distilleria di Bassano Del Grappa.

Il video del nuovo singolo è stato invece affidato al giovane regista e filmaker Aldo Mazzi. Gli ingredienti sono quelli di un provino, dato che di “show” si tratta: una telecamere, un fondale, tanti volti differenti, un finale corale e il dubbio che la finzione abbia preso il sopravvento sulla realtà.