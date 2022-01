TWENTY2: nuovo album con Luke Pabich e Sean Sellers (GOOD RIDDANCE)

Per chi ancora non li conoscesse, i Twenty2 sono una melodic hardcore band canadese e il 2022 si accompagnerà all’uscita di un loro nuovo album che vedrà in line up Luke Pabich e Sean Sellers, rispettivamente chitarra e batteria dei leggendari Good Riddance.

Il nuovo album si intitolerà “Dismissed” e, come detto, uscirà nell’anno appena iniziato.

TWENTY2 su Instagram: “HNY 20-Twenty2! We’ve been waiting for this day to finally let you know that our new, blistering 12-song album “DISMISSED” is officially…”

L’ultimo lavoro da studio del quartetto di Montreal, l’ep “Nice Knowin‘ Ya”, è uscito per New School Records nel 2018.