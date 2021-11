Locked In, guarda il nuovo video di “Coward”

La band hardcore perugina Locked In pubblica il video del singolo “Coward”, tratto dall’EP “The Solemn Leap”, uscito su tutte le piattaforme digitali in collaborazione con Epidemic Records.



GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/alm0kElcKKE



Il singolo vede come ospite alla voce Samall Ali, già voce negli Slander, band hardcore di Venezia.



I Locked In commentano:

“Sono passati quasi 10 anni ed eccoci qui, che pubblichiamo questo video per una delle canzoni che più amiamo nei nostri più recenti EP.

Potete immaginare quanto siamo felici di questo? L’unica cosa che ci manca è suonarla dal vivo.

Noi siamo pronti. Con affetto, Locked In”



The Solemn Leap EP su tutte le piattaforme digitali:

www.smarturl.com/TheSolemnLeapEP