BRAKROCK ECOFEST 2019: ecco la line up completa (o quasi)

On-line la line up completa (o quasi) del Brakrock, punk rock festival belga che si terrà i prossimi 2 e 3 agosto nella cittadina di Duffel.

La line up comprende Descendents, Propagandhi, The Toy Dolls, Good Riddance, Less Than Jake, Pulley, Teenage Bottlerocket, Masked Intruder, Joey Cape, Not On Tour, Poson Idea, D.I., Buster Shuffle, Pears, Dopamines, Smoke or Fire e tanti altri.

Manca ancora un annuncio, restate sintonizzati!

Per tutte le info su biglietti, campeggio e line up:

https://www.brakrock.be/