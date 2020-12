LUCHASKALIENTES: Eterodossia

A distanza di quasi 6 anni dall’ultima fatica “maledetto positivismo” tornano nei nostri lettori CD, dato che non è permesso fare altro, i Luchaskalientes, la formidabile combat ska band marchigiana ci presenta “Eterodossia”, ovvero lo specchio marcio e glitterato della nostra società, società dei tronisti, dei negazionisti e feccia politica varia presa violentemente per il culo da testi intelligenti, all’apparenza leggeri e divertenti, che è un po il marchio di fabbrica della band, ma che in realtà nascondono nemmeno troppo bene un’anima combattente e decisamente senza peli sulla lingua, e che affondano schiaffi senza pietà alcuna.

Mi piace il modo in cui affrontano argomenti di attualità mischiati a temi più datati con uno scritto notevole, acuto e carico di sarcasmo, Eterodossia vorrebbe essere un disco leggero e godibile, e se da una parte troviamo “etilometro”, “autogrill” e “cinquantenni ai tempi dei social network sites” direi che ci siamo, ma se vieni da Filottrano non puoi fare solo dischi pop per tutti, quindi dall’altra parte troviamo anche testi più impegnati scritti come già detto da una gran penna, come, ed il tutto accompagnato da una musica ska ben arrangiata, che rende il disco estremamente fresco e ballabile, che si conclude con l’ormai classica cover degli Skiantos, con Roberto “Freak” Antoni sempre nel cuore.Grafiche molto divertenti e sfacciate, con un pizzico di U.R.S.S. che non guasta mai.Prodotto da Out Of Control e Filottrano City Rockers, registrato, mixato e masterizzato presso il St. Johnny’s Studio di Los Angeles (CA) da Robert K. Saintpauleasy, illustrazioni e grafica di Tommy Gun e Marie Cecile.

Tracklist:01. etilometro02. cinquantenni ai tempi dei social network sites03. skapermercato04. Laikastellar05. autogrill06. dieci buoni motivi per emigrare a Pyongyang07. Prima Repubblica primo amore08. voi sarete come dèi09. eptadone (Skiantos)