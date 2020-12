GLI ULTIMI in studio

Le belle notizie di sta merda di 2020: gli Ultimi sono entrati in studio per la registrazione dei pezzi che andranno a comporre il nuovo disco, e dopo l’importante cambio di formazione siamo tutti in attesa di vedere cos’ha in cantiere una delle migliori street punk band del nuovo millennio, stay tuned!Foto gentilmente rubata dalla loro pagina FB.

