Siamo stati al CLASH CITY ROCKER CAFE’

Questo articolo è nato qualche mese fa, quando c’è stato il bellissimo Record Store Day a cura di Tiziano, mente e cuore del bar-museo e Reb di Out Of Control, dove abbiamo fatto qualche fotografia, raccolto qualche impressione e soprattutto abbiamo passato un paio d’ore in ottima compagnia, poi il buon Sal (Viboras e da qualche tempo nuova forza della redazione) ha ben pensato di fare una video intervista a Tiziano, perché un posto del genere si merita tutta l’attenzione possibile.

Ci abbiamo messo un po a riordinare il tutto, e nel frattempo siamo costretti a stare di nuovo distanti senza la possibilità di divertirci come sappiamo fare. Sappiamo che sono momenti duri per tutti, ma vogliamo tornare a respirare quella spensieratezza e quel senso di unità che si trova in posti questo, percui stay safe e godetevi sto paradiso.

Qui di seguito una bella carrellata di foto del Record Store Day dello scorso settembre.





























































XIAOYI





Ed infine le impressioni dei partecipanti, rimasti a bocca aperta una volta entrati in questo incredibile tempio.