In uscita la compilation “Italia Hardcore 2020”

E’ uscita la compilation annuale Italia Hardcore 2020, un grande riassunto delle “puntate precedenti” degli album hc che hanno contraddistinto il 2020. Una compilation nata grazie all’impegno e alla costante ricerca di tutti gli appassionati del genere. Si tratta di una raccolta vecchio stampo, in grado di far brillare gli occhi a tutti gli amanti dell’universo hc in tutte le sue meravigliose sfaccettature!

La playlist, del tutto casuale per evitare classifiche di ogni tipo, contiene pezzi estratti da album, Ep, singoli o semplici demo prodotti in tutto il mondo durante il 2020, per un totale di oltre 650 band e ben più di 24 ore consecutive d’ascolto. Una vera delizia!

“Si tratta di tanti stili diversi legati da un’unica sostanza che ci fa bruciare qualcosa dentro[…]sappiamo esattamente qual è il portato di un pezzo hardcore, tanto potente da farci sentire parte di un universo alternativo”.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/italiahardcore