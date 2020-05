LUFRAMILIA: ascolta in anteprima RESISTO E NON COMBATTO

“Io ci vedo un grande felino in gabbia!”

Questa la potente immagine che l’artista torinese Perla Giraudo, autrice dell’artwork per il nuovo singolo di Luframilia, ha evocato ascoltando il pezzo.

E proprio come una tigre prigioniera, costretta a smettere i suoi istinti ardimentosi e battaglieriin favore di una resistenza forse pacifica ma non per questo meno ostinata e orgogliosa, l’artista reggino mette qui in atto una propria forma di disobbedienza civile, senza trasgredire le regole della società in cui si trova a vivere ma sottolineandone la volontà di schiacciare pensieri e libertà personali, tentando di fatto di aprire gli occhi a un nuovo modo di opporsi ai regimi sociali. Resisto e Non Combatto è un singolo potente, da cassa e rullantoni dritti nella coscienza, che parte dallo stomaco e cerca di esplodere verso l’esterno; quasi un grido di battaglia paradossale,visto il contrasto con il titolo.

“Ho scelto questa canzone come nuovo singoloperché mi guardointorno e trovole sue parole incredibilmente coincidenti con il difficile, distopico e spaventoso momento che stiamo vivendo quest’anno,con la necessità cheabbiamo di resistenza.Il brano rappresentaanchecome mi sento, ovvero saturato dal rumore dell’informazione, dove cerchi di gridare anche solo per sentire la tua stessa voce, ma infondo senti solo un violento bisogno di pace.”

Luframilia nasce dal plettro e dalla penna di Davide Bolignano, già militante in diversi progetti musicali a Reggio Calabria. Dopo aver tenuto per anni nel cassetto svariati brani composti di notte nella sua cameretta con la chitarra acustica registrandoliin memo vocali sul cellulare, Davide sente la necessità di fare un passo in avanti e decide di condividere queste “canzoni scheletro” con l’amico mix engineer Alessio Mauro. I riflessivi flussi di coscienza e linee vocali di Davide vengono immersi in un letto strumentale ricco di up and down emozionali, di discese acustiche in vicoli ciechi e bui, e di salite corali, catartiche ed epiche, quasi con l’istintivo, inaspettato e paradossale obiettivo di fonderel’intimità cantautorale a suoni potenti e d’impatto, tipici di uno stile d’oltreoceano, ricchi di tutte le sue influenze musicali preferite, dal punk rock, all’alternative, al pop e all’indie. Ad aprile 2019, Luframilia pubblica il suo primo singolo L’eremita postmoderno, accompagnato da un videoclip prodotto da Officine Alpha. Il suo primo album in studio, che pubblicherà sotto l’etichetta torinese The Boring Label, è previsto per la seconda metà del 2020, anticipato dal singolo Gravitazionale,uscito a febbraio, e da Resisto e Non Combatto.