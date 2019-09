MAI UNA GIOIA FEST a Edonè

Sottosuolo chiude l’estate con un triplo live outdoor internazionale.

Due dei maggiori rappresentati del PUNK texano arrivano a Bergamo, per una data che (speriamo) attirerà appasionati da tutto il nord italia!

Sabato 7 Settembre

MAI UNA GIOIA FEST

— Radioactivity – Texas, USA

L’accoppiata Jeff Burke e Mark Ryan è una vera sicurezza della scena Garage-Punk americana.

Con i Radioactivity, sono riusciti nell’ardua impresa di non far rimpiangere le loro band precedenti, The Red e Marked Men, ormai assunte a vere band di culto.

Il loro è un suono unico, sempre sapientemente a metà tra il Punk-Rock ed il Garage, che sa accelerare ma che sa anche regalare melodie che si stampano subito in testa.

Presentano il nuovissimo nuovo singolo 7” su Wild Honey Records

— Bad Sports – Texas, USA

Originari di Denton, ma di stanza ad Austin, i Bad Sports sono i “ragazzi terribili” della scena Punk texana, protaginisti di molte delle band attive dello stato: Pumpers, Video (ora scritturati dalla Third Man Records di Jack White), OBN III’s e molti altri…

Quattro album all’attivo, un tour come backing band di NOBUNNY, un suono Punk-Rock ’77 tra Dead Boys, Television e Ramones.

— Hakan – Bergamo

La risposta orobica all’ondata Punk texana.

Power-Trio tra Garage e Punk, tre album all’attivo su One Chord Wonder, sono il gruppo perfetto per completare una serata memorabile!!

———————————————-

Edoné Bergamo – Via Gemelli 17

Ore 21:30 PUNTUALI – INGRESSO GRATUITO