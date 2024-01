Sabato pesante al Centrale 66 di Modena

Sabato 13 gennaio, a partire dalle ore 21, presso Centrale 66, via dell’Abate n.66, Modena, si svolgerà il live dei Cancer Spreading + Demiurgon

I Cancer Spreading sono una band Stench Core formata a Modena nel 2006. Inizialmente fortemente influenzati dai Deviated Instinct (soprattutto dell’era dei Terminal Filth: dirty as fuck) nel corso degli anni il loro sound è diventato pesante, influenzato da band metal degli anni ’80 come Sodom, Hellhammer/Celtic Frost, Voivod e da ensemble più recenti Doom/Death come Winter e Coffins.

I Demiurgon sono una death Metal band che trae ispirazione dai gruppi come Immolation, Hate Eternal e Krisium. Il loro sound è radicato nella memoria classica del genere, tenendo però ben presente gli sviluppi più tecnici e raffinati che hanno dominato gli anni ’90.