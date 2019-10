MAKEWAR: firma e debutto sotto Fat Wreck Chords

Nei giorni scorsi la Fat Wreck Chords ha annunciato di aver messo sotto contratto i MakeWar, punk rock band di Brooklyn con all’attivo già due album (“Developing a Theory of Integrity” e “MakeWar”); il terzo uscirà il prossimo 1 Novembre proprio per l’etichetta del buon Fat Mike.

L’album si intitolerà “Get It Together” e qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Oh, Brother.