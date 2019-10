FUCKING COOKIES: The Dark Side Of The Cookies

Sarebbe bello scrivere una marea di analogie sulle scatole di biscotti con dentro tante varietà di gusti, ma che cazzo stiamo parlando di musica e facciamo i seri…dunque i Fucking Cookies vengono da Parma, sono un terzetto attivo da 3 anni e producono sto suono che è a mio parere una bomba!

Suono che è decisamente fuori dalle mie corde, ma che in qualche modo è riuscito a rapirmi ed a farmi apprezzare un bel mix di blues con qualche spruzzata di folk e grunge, accompagnato dall’acidità e dall’energia del punk, che se il blues è il cervello, il punk è la spina dorsale, tanto per farvi capire.

8 pezzi decisamente piacevoli da sentire, con dei bei testi molto particolari cantati in inglese che da sempre quella marcia in più se cantato bene, la voce di Aileen poi è dannatamente ipnotica, , inoltre troviamo anche un pezzo strumentale e due cover molto interessanti che fanno capire i riferimenti della band: una splendida “where did you sleep last night” dei Nirvana ed una originale quanto trascinante, ho dovuto fare delle ricerche, “dust my broom” di Elmore James (perdonatemi se ho cappellato!).

Insomma un disco che mi sento di consigliarvi per uscire un po dai “soliti” suoni e che ne sono certo non vi pentirete di aver acquistato.

Registrato, mixato e masterizzato da Nicola Kruz Carenzi presso il Beat Bazar Studio di Cremona, grafiche di Scoria Rancida col Tetano.

tracklist:

01. just one time

02. blue eyed lady

03. messing around

04. wake up mama

05. where did you sleep last night

06. virtual paper

07. bike ride on the hills

08. dust my broom