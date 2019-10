Ramones Convention a Novembre a Milano

Si terrà il 16 novembre, all’Alcatraz di Milano, la settima edizione della Ramones Cention per celebrare, ancora una volta, la band che, inventando un genere musicale, ha impresso un marchio indelebile nel mondo della musica, della moda e della società: I RAMONES.

L’edizione 2019 sarà ricca di ospiti e contenuti, un tuffo nella New York dei guerrieri della notte, dei live al Cbgb’s e dei vagoni cigolanti della metropolitana attraverso Brooklyn ed il Queens.

Mentre sul palco si alterneranno i live dei Wardogs e degli Andead, il tutto impreziosito dal dj set di Ringo direttamente da Virgin Radio, sul fronte espositivo una tripletta d’eccezione, Henry Ruggeri (fotografo ufficiale del Fan Club Italiano dei Ramones), George DuBose (fotografo ufficiale dei Ramones) e Marco Zuanelli (collezionista e curatore del sito ramones.world), darà la possibilità ai partecipanti di godere di cimeli e pezzi unici di storia dei Ramones.

Foto inedite, memorabilia, poster originali, filmati rari, libri, rassegna stampa da tutto il mondo oltre a merchandise originale saranno a disposizione dei partecipanti per tutta la serata, con una sorpresa: le foto esposte da George Du Bose potranno essere a fine serata staccate dai supporti e portate a casa gratuitamente dai partecipanti.

I Meet & Greet con George DuBose ed Henry Ruggeri saranno un’ occasione unica per avere foto o altri oggetti autografati dai due grandi fotografi, saranno disponibili le copie della biografia italiana di Monte A. Melnick – Sulla Strada con i Ramones – autografate dall’autore mentre, i Fan Club Ufficiali Italiano e Tedesco, arricchiranno la serata con rarità e materiale

raccolto durante tutta l’attività della band e dei due storici club.

Sul palco, i Wardogs ripercorreranno tutta la carriera della band di New York attraverso i loro brani più significativi in un live potente e veloce.

“non volevamo fare una copia della band originale, ma una cosa tutta nostra, per certi versi originale; ci piaceva l’idea di partire da dove i Ramones avevano lasciato e offrirne una versione moderna, come se i Ramones suonassero ai giorni nostri, pur sempre nel rispetto della tradizione”

Gli Andead, punk rock band milanese attiva dal 2007, con quattro dischi pubblicati, un nuovo lavoro discografico in arrivo e tantissimi concerti sulle spalle, porteranno on stage tutta la loro carica confezionando un live carico di energia, potenza e melodia, per rendere il loro personalissimo omaggio alla band americana.

Ringo, con il suo super dj set, farà ballare i partecipanti durante la serata in un continuo crescendo di divertimento.