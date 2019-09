“L’ultima volta”, il nuovo video dei Pecoranera

Il primo nemico da combattere, spesso, è dentro noi stessi. Un lato negativo che, nel buio e nel silenzio, fa comunque tanto rumore. Un pensiero costante che ci fa perdere le sfide della vita. Ne “L’ultima volta”, il singolo dei Pecoranera pubblicato da Duff Records e disponibile su tutte le principali piattaforme streaming, la punk rock band modenese affronta questo argomento. Usando la musica come mezzo di introspezione e valvola di sfogo, perché dalle sconfitte si può trarre forza e insegnamento se si impara a conoscere e a controllare il proprio “lato oscuro”.

Il brano “L’ultima volta”, già apparso nella compilation Duff Records Vol. I dello scorso giugno, è stato pubblicato anche come videoclip, grazie alla collaborazione dei ragazzi di Eclipse videomaking e photography, che avevano già curato per i Pecoranera i video di “Vortici” e “Branco”. Protagonista del video de “L’ultima volta” è Sara Ferrari, volto noto della scena musicale modenese, già chitarrista e autrice dei Last.

BIO

Nel 2010 Lero e Carra, ex membri dei The Burps, si uniscono a Mattia e Zillo per formare la band che nel 2012 assumerà il nome Pecoranera. All’attivo hanno l’EP “The Burps” (2010) e l’album “7 Minuti avanti” (2014), registrati entrambi sotto la sapiente guida di Nicolò Gasparini, frontman e penna dei Peter Punk. Il loro suono, infatti, si ispira al punk-rock italiano anni novanta e alla scena americana del periodo, arricchito spesso da testi riflessivi. In più di cento concerti insieme hanno avuto il piacere di condividere il palco con bands di rilievo nazionale e internazionale come L’Invasione degli Omini Verdi (IndieBox) e Useless ID (Fat Wreck Chords). Nel 2018 si ripropongono dal vivo in occasione dell’uscita in aprile di “Difetti di produzione”, il loro ultimo full-length distribuito da Duff Records da cui vengono estratti i singoli “Vortici” e “Branco” realizzando due videoclip disponibili sul canale Youtube della band. Nel giugno 2019 partecipano con il brano “L’ultima volta” alla compilation Duff Records Vol. I.

FORMAZIONE

Lero – Chitarra e voce

Zillo – Chitarra e cori

Ramon – Basso

Matt – Batteria e cori

I Pecoranera portano in giro per l’Italia la loro musica. Tra le altre date, si esibiranno al Circolo Arci Black Star di Ferrara il 29 novembre con Il proposito e gli Antefatti.