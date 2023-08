E’ scomparso ieri, all’eta’ di 72 anni, Jamie Reid, l’artista che ha curato le grafiche dei Sex Pistols.

Non sono note le cause del decesso.

Reid tra il 1976 e il 1979 e’ stato l’autore delle copertine dell’album Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, e dei singoli Anarchy in The UK, Pretty Vacant e Holidays in the sun.

La cover piu celebre e’ sicuramente quella del singolo God Save The Queen in cui si e’ divertito a deturbare il classico ritratto della Regina Elisabetta II.