NIGHT MIASMA: “Exhausted” 7″

“Exhausted” è il titolo di un 7″ dei tedeschi Night Miasma, terzetto che nasce dai L’Appel Du Vide. Il 45 giri d’esordio dei Night Miasma si forma di 4 pezzi che uniscono post punk, surf punk e hardcore californiano anni ’80 e lo fanno con buoni risultati.

Il 7″ si forma di 4 pezzi, due per lato, che manifestano tutto l’amore del terzetto tedesco per il post punk a tinte dark, ma anche per il sound e le strutture dell’hardcore californiano anni ’80. Il lato A si apre con Sleepless Nights, pezzo alla TSOL/Adolescents con contorno di atmosfere cupe e cori ben fatti che accompagnano la voce principale e si chiude con Stupid Robots, pezzo più serrato in stile Killing Joke. Il lato B suona una Leave This Town, traccia più surf di tutto il prodotto, con le sue chitarre surfeggianti e il suo ritmo alla Kids of The Black Hole e una finale Hole, pezzo più lungo del 7″ nel quale il ritmo rallenta senza però perdere di vista le sonorità lugubri e il cantato riverberato che dominano questa uscita nella sua interezza.

Buon esordio per i Night Miasma, da tenere d’occhio soprattutto dai fan del post punk.

Tracklist:

Lato A:

Sleepless Nights

Stupid Robots

Lato B:

Leave This Town

Hole