ESIMERE: Non Resta Niente

Gli ESIMERE sono un gruppo HC con influenze metal che nasce nel 2018 a L’Aquila. Nel 2019 il gruppo pubblica online l’anteprima del loro primo album. Fino a febbraio 2020 la band suona in vari live ma viste le condizioni avverse per tutto ciò che riguarda concerti e spettacoli è costretta a fermarsi. Ma non demorde! Infatti, nel 2020 gli Esimere completano il loro primo lavoro totalmente autoprodotto, un full length di 7 tracce (e una ghost track) intitolato “Non Resta Niente”, che verrà poi pubblicato interamente sui loro canali sotto forma di Lyric Video. La band è al momento in attesa di stampare i CD e di tornare live! Speriamo di vederli presto sul palco!

Ma ora passiamo al loro disco: “Non ci resta niente” (A-Bestial Productions). La band non si fa desiderare e mostra subito ciò di cui è capace: la loro prima traccia “Tutto ciò che è stato”, parte subito con una potenza che non può lasciare indifferenti gli appassionati del genere. Si percepiscono chiaramente le influenze metal con una chitarra a dir poco prepotente! Il secondo brano “schiavi” è invece più fedele all’hc americano scuola newyorkese, caratterizzato da riff potenti e arrabbiati. “Non resta niente” il terzo brano, che dà il titolo all’album, rimane sulla scia del secondo brano ma presenta un intro che preannuncia i toni violenti. “Antisociale”, quarta traccia dai ritmi HC, lascia spazio anche a qualche influenza thrash. “Vado avanti”, il quinto brano, mi ha colpito soprattutto per il testo “Vado avanti senza guardarmi indietro”, un inno ad essere sempre fedeli a sé stessi e a seguire il proprio istinto senza voltarsi mai”. “Rinasci da zero” e “Noi” (feat. MOON HC), la sesta e settima traccia, riprendono le sfumature hc americane come il secondo brano. L’ottavo brano, la ghost track, “E nessun altro”, tra le tracce più cupe dell’album, mi ha colpito come il quinto brano per le sue parole vere e taglienti: “solo con me stesso – io e nessun altro – in questo posto – fuggo lontano…di chi ti sta intorno – di chi ti squadra – o ride di te – tu fottitene”. Che dire, un album breve ma conciso che dice tutto e lascia pienamente soddisfatti, da ascoltare tutto d’un fiato…e da pogare! Speriamo veramente di poter assistere a un loro concerto!

TRACKLIST:

1. TUTTO CIÒ CHE È STATO 01:15

2. SCHIAVI 01:48

3. NON RESTA NIENTE 02:09

4. ANTISOCIALE 01:36

5. VADO AVANTI 02:17

6. RINASCI DA ZERO 03:13

7. NOI 02:35

8. E NESSUN ALTRO 01:58

CONTATTI:

YouTube: https://bit.ly/3oWUbDN



https://facebook.com/esimerehc



https://soundcloud.com/esimere



https://instagram.com/esimerehc



https://esimere.bandcamp.com