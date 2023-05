N’OI! PER DAX vol. 4 – DAY 2

Seconda notte verso quel maledetto 16 marzo, stasera al Baraonda suoneranno giovani promesse della scena punk e OI! e la Banda Bassotti, e per l’occasione decido di portare anche mia moglie e la mia bambina e farle un po’ di formazione che non fa mai male, quindi sul presto partiamo, perché al Baraonda se dicono che alle 22:30 si comincia fidatevi che è così (10 minuti più o meno, insomma), troviamo in successione: suv fermo in mezzo alla carreggiata della tangenziale senza le 4 frecce con guidatore preso a scrivere sul cellulare, pompa di benzina in fiamme e covo di fasci a pochi chilometri dal Baraonda, la serata promette bene anche perché al nostro arrivo al centro sociale troviamo abbastanza pieno, cosa non sempre scontata e che fa un enorme piacere, sempre!

Saluto i tantissimi amici venuti anche da lontano, Eugy e famiglia e qualche altro ragazzaccio di Torino, il grandissimo Fabrizio Barile, già appostato con la sua macchina fotografica, i miei amici della Pavia meticcia e Mirko che non vedevo da millenni, le solite bellissime facce che ormai qui fanno parte dell’arredamento, con la mia piccola che mi tempesta di domande ed il bar già in modalità “non spingete”, il concerto di oggi per me è importante perché non vedo la Banda da troppo tempo e mi voglio godere il disco nuovo suonato dal vivo, ma prima salgono sul palco i Medium Beer, gruppo di giovanissimi composto da 6 elementi, che sanno suonare e sanno far ballare, hanno le idee ben chiare in testa e azzeccano il mood della serata con qualche cover ben fatta, teniamoli d’occhio che c’è sempre bisogno di nuova linfa.

E parlando di nuova linfa ecco che salgono gli Stiglitz da Genova, ho già ampiamente espresso nelle recensioni dei due dischi quanto sia innamorato di sta band e di tutto ciò che pubblica, oggi il focus è tutto sui pezzi nuovi che non ho ancora sentito dal vivo, eh beh quanto sono fighi anche sul palco, “panchine” è un pezzo di un romantico unico e nel frattempo il Baraonda è pieno come un uovo, tanto che quando attacca l’inno sovietico faccio veramente fatica a spostarmi da un lato all’altro del palco senza rompere i coglioni a chi si sta godendo il concerto, scusatemi ma qualcuno lo deve fare…e la Banda è sempre la Banda, è il primo concerto che vedo senza Sigaro e non so dire quanto mi manca, ma lui alla fine c’è sempre e vive nelle canzoni che ci ha regalato. Nella ressa riesco a salutare Brega che mi fa firmare un pallone, dice che è per Rodrigoal, la stella della Brigata Dax F.C. che non sta molto bene, mi dice che glie la porterà prima di buttarsi nella mischia e salire sul palco con la sua maglietta a dire due cose…ecco purtroppo Rodrigo ci ha lasciati qualche giorno fa, inutile cercare parole di conforto quando se ne va una persona forse neanche a metà della sua vita, resta il dolore e la convinzione che chi ha compagni non muore mai.

Il concerto volge al termine, la mia piccola è quasi in fase r.e.m. non essendo abituata a certi orari, però mi ha detto che si è divertita e che ho un sacco di amici strani, qualcuno un po’ matto (e non hai visto ancora niente amore mio), salutiamo il maestro Picchio e ci diamo appuntamento al “Partirò per Bologna” prima di prendere la strada del ritorno, un grazie come sempre a chi fa in modo che queste serate prendano vita, a chi si fa un mazzo tanto mentre gli altri si divertono ed a chi ha fatto tanta o poca strada per esserci (foto abbastanza orrende e scattate quasi sempre dallo stesso punto per i motivi già detti, abbiate pietà).