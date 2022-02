Grande notizia per tutti gli amanti dello ska: i leggendari Slackers hanno annunciato che, a distanza di ben 6 anni, il prossimo 15 aprile uscirà per Pirate Press Records “Don’t Let The Sunlight Fool Ya”, il successore del s/t del 2016.

Qui il pre-ordine:

The Slackers – Don’t Let The Sunlight Fool Ya LP – Pirates Press Records

Qui sotto la title track: