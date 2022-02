Ascolta il nuovo singolo degli SKA-P : Estimado John

Gli Ska-p stanno tornando con tante novità… Man mano che passano le settimane si va definendo un tour mondiale che li vedrà protagonisti in tantissimi festival, compreso l’EMA Music Festival a Vicenza il 25 Agosto.

Ad anticipare il tour dovrebbero inoltre arrivare quattro nuovi singoli che saranno poi inclusi nel prossimo album.

Il primo di questi “Estimado John” è stato pubblicato nella giornata di Venerdì 11 Febbraio ed è una fantastica dedica al fondatore dei Beatles, John Lennon.

Una lettera con la quale la band spagnola risponde al famoso pezzo “Imagine” e rassicura l’ex Beatles che la sua fantasia non è mai morta, e che continuano a sognare e immaginare un mondo migliore.

Un pezzo punk rock fatto di buoni assoli con pochi riff e percussioni aggressive, in cui spicca l’inserimento deciso delle tastiere e con i fiati che fanno la loro comparsa solo sul finire. Un sound che si allontana delle ultime sperimentazioni viste in 99% e Game Over, per andare a ripescare uno ska punk che ricorda le tracce di Planet Eskoria o Que Corra la voz, e che farà felice i fans di vecchia data.

(Il nuovo singolo è la prima canzone con Ivan Guevo come batterista ufficiale della band dopo che la partenza di Luismi è stata confermata per motivi di salute. Il madrileno aveva sostituito lo storico membro nelle registrazioni di Game Over nel 2018 e nel tour interrotto dal Covid-19).