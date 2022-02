TRUST RECORDS: catalogo digitale della BYO Records

La lanciatissima Trust Records, etichetta di New York, dopo essersi occupata delle ristampe in Lp di “Group Sex” e “Wild in The Streets” dei Circle Jerks e “The Crew” dei 7Seconds, ha annunciato una collaborazione con la storica label BYO Records rilevandone il catalogo digitale.

Il catalogo BYO vede la presenza di vere e proprie leggende del punk rock come Rancid, Bouncing Souls, Alkaline Trio, Swingin’Utters, Hot Water Music, Youth Brigade e Leatherface.

Restate sintonizzati per ulteriori news, magari qualche altra gustosa ristampa in vinile.

Trust Records Company