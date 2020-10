Nuovo album per Jello Biafra And The Guantanamo School of Medicine. La band dell’ex leader dei Dead Kennedys rilascerà in Lp per nei primi giorni del 2021 “Tea Party Revenge Porn” (ovviamente Alternative Tentacles).

Qui sotto potete ascoltare l’album, già uscito in digitale:

https://jellobiafraandtheguantanamoschoolofmedicine.bandcamp.com/album/tea-party-revenge-porn?from=embed