I veterani del melodic hardcore Modern Life is War hanno pubblicato Survival, nuovo pezzo tratto da “Tribulation Worksongs Vol.3″.

L’ep contiene due pezzi: quello sul lato b è la cover di I Wanna Be Your Dog dei The Stooges. di Iggy Pop.

Il 45 giri è uscito per Deathwish Inc. il 17 dicembre.