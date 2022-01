A distanza di 4 anni, a febbraio 2022 uscirà per Bad Time Records “The Shape of Ska Punk to Come: Volume II”, una compilation a tema ska punk che segue il volume uno del 2018.



La compilation conterrà 20 pezzi di artisti come Jeff Rosenstock, Kill Lincoln, Abraskadabra, Omnigone, We Are The Union e molti altri.

Pre-ordini aperti qui:

SHAPE OF SKA PUNK 2 – Bad Time Records (limitedrun.com)

Qui sotto potete ascoltare il pezzo di Jeff Rosenstock che sarà presente nella compilation: