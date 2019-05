Punkreas al Punkadeka festival!

Ebbene si, la più nota e acclamata band Italiana sarà sul palco del punkadeka festival per festeggiare con noi!

I Punkreas, nati nel 1989 a Parabiago (MI), possono essere considerati a buon diritto la più importante punk band d’Italia. Attualmente la formazione è composta da Cippa (voce), Endriù (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Gagno (batteria).

I Punkreas nascono 30 anni fa ma l’anno della consacrazione è il ’95 con “Paranoia e Potere” (l’album di “Aca toro”) che ha venduto 45.000 copie. Seguono concerti, concerti e ancora concerti: il live è il punto di forza della band. Nel ‘98 partecipano al Warped Tour, con gruppi di culto come NOFX, Bad Religion, Specials, Rancid, Primus, Lagwagon, No Use For a Name mentre l’anno seguente suonano all’Independent Day con Offspring e Joe Strummer.

Nel 2000 esce “Pelle”, e la band viene invitata a partecipare all’Heineken Music Festival (bissato nel 2003) e all’Independent Day. Il lunghissimo tour del 2001 (100 date) registra il ‘sold out’ ovunque. Nel 2002 esce FALSO, che ripete il successo del predecessore, grazie anche al singolo “Canapa”. Il tour successivo vede la band impegnata per la prima volta fuori dall’Italia, con una serie di concerti in Germania. Tre anni dopo, la band pubblica QUELLO CHE SEI, seguito nel 2006 da un album live. Nel 2008 esce FUTURO IMPERFETTO. A quasi quattro anni (dopo una lunga tournée e un incidente relativo a una presenta aggressione in un albergo alla fine di un concerto) il gruppo milanese pubblica NOBLESSE OBLIGE, che mescola il punk alle tematiche sociali.

Nel 2014 arriva RADIO PUNKREAS. È un disco di cover di brani italiani ed è annunciato da una versione di “Il mondo” di Jimmy Fontana cantata col Piotta. Fra gli altri ospiti, Freak Antoni (Skiantos), Alberto Radius, Samuel (Subsonica), Bunna (Africa Unite), Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti).

Nel 2016 arriva IL LATO RUVIDO, anticipato dal singolo “in fuga”, inciso in duetto con Lo Stato Sociale e dal brano “800 588 605”, il “Numero Verde per denunciare gli abusi in divisa e attivo 24 ore su 24”. Nel disco sono presenti collaborazioni con i Modena City Ramblers nel brano “Modena – Milano” e il rapper Shiva in “Va bene così”. Tito Faraci è autore del testo in “Picchia più duro”, brano al quale è dedicata un’illustrazione esclusiva di SIO, il noto fumettista veronese.

Dopo il successo dell’ultimo disco “Il Lato Ruvido” la band di riferimento del panorama punk italiano, i PUNKREAS, pubblica il 25 gennaio 2019 (per Garrincha Dischi in collaborazione con Canapa Dischi) “INEQUILIBRIO INSTABILE”, il dodicesimo album in studio.

Si tratta del loro album più autobiografico, un album maturo, divertente e irriverente che ben racconta l’ottimo stato di salute della band.

PUNKREAS

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano



La lineup completa sarà presto rivelata!

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1042350389309613/

News e info: https://www.punkadeka.it/festival

Prevendita: http://bit.ly/punkadeka19mi-mt