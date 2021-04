OFF WITH THEIR HEADS/JPOOL: split in 7″ fuori a luglio

Gli Off With Their Heads hanno annunciato che a luglio uscirà un nuovo 7″ splittato coi JPool: il lato a vede una Gimme Some Lovin’ reinterpretata dalla punk rock band guidata da Ryan Young, mentre sul lato b ci sarà una cover dei Beach Boys (Don’t Worry Baby).

Il 7″ è già acquistabile in formato digitale sulle pagine bandcamp di riferimento, mentre per la versione su 45 giri dobbiamo aspettare l’estate.

OWTH / JPool Split | Off With Their Heads (bandcamp.com)