Oggi moriva Sid Vicious

Sono passati 42 anni dalla scomparsa del noto bassista dei Sex Pistols.

Era il 1977 quando, in seguito alla pubblicazione del singolo Anarchy In The U.K., Sid, “il più grande fan dei Sex Pistols”, prese posto del buon Glen Matlock nella band Inglese.

Subito dopo il suo ingresso, i Sex Pistols pubblicarono God Save The Queen che li porto a essere bannati da radio, tv e vetrine di molti negozi, licenziati dalla label A&M ma, grazie all’astuzia di Malcom McLaren firmarono con la Virgin che nell’ottobre del 1977 pubblico il loro primo album Never Mind The Bollock…. il resto è storia.

La storia di Sid Vicious (all’anagrafe John Simon Ritchie) finì il 2 Febbraio 1979 a 21 anni per un’overdose.