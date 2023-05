ONCE IN A WHILE: Fuori il video di “Nihilist”

Dopo la pubblicazione del singolo apripista “Catharsis”, il quintetto veneziano Once In A While torna alla ribalta con un nuovo brano intitolato “Nihilist”, disponibile ora in tutte le piattaforme digitali in collaborazione con Superbia Music Group. Il brano è stato prodotto da Jarno Bellasio presso i Theorem Studio, mentre il video è stato diretto da Matteo Alemanno.

“Il nostro nuovo singolo ‘Nihilist’ esprime una riflessione sui risvolti sensazionali ed emotivi del vivere in una realtà sempre più ‘confezionata’ come quella odierna” spiega la band “Questa però è la nostra visione del brano, l’ascoltatore sarà libero di interpretarne le liriche e le emozioni che produce. A differenza delle nostre pubblicazioni passate, ‘Nihilist’ è una canzone più diretta e tagliente. Ci abbiamo messo molto impegno nella ricerca dei suoni e nella produzione, per creare un senso di coerenza e potenza che questa canzone meritava. Il brano dal suo inizio alla fine, riproduce musicalmente quell’altalena di emozioni descritta in precedenza. I riff nevrotici e percussivi lasciano spazio ad un ritornello malinconico, ma più introspettivo. Ci sentiamo molto soddisfatti del prodotto finale, rappresenta in maniera chiara la nostra visone musicale e l’intero progetto in sé. Questo singolo è un ulteriore passo avanti in un percorso ancora lungo, che richiede tempo e maturità. Ogni release è una sfida con noi stessi, che ci porta ad un costante miglioramento. Forse ci sarà qualche altra sfida ad attenderci, molto prima del previsto”.