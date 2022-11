Once In A While: Fuori ora il video di “Catharsis”

Il quartetto metalcore veneziano Once In A While ha pubblicato un nuovo video tratto dall’inedito “Catharsis”, disponibile ora in tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato prodotto da Jarno Bellasio presso i Theorem Studio, mentre il video è stato diretto da Matteo Alemanno.

A proposito del brano la band spiega: “Il concept del nostro nuovo singolo ‘catharsis’, fonda le sue radici nel processo di catarsi, il cammino necessario a liberare l’animo umano dalle esperienze dolorose e traumatizzanti. Come Once In A While abbiamo, da sempre, messo a fuoco le sfumature dell’essere umano e le sue emozioni nelle nostre canzoni. Cerchiamo di fornire all’ascoltatore una visione non banale di tali argomenti, ma al tempo stesso di lasciarlo libero nell’interpretare i nostri testi. La canzone racchiude in sé tutti gli aspetti tipici del nostro modo di comporre, nonché una struttura molto variegata. Riff aggressivi sono accompagnati da parti melodiche e ritornelli emozionanti, per poi sfociare in un breakdown ed un finale molto intenso, il tutto condito da una produzione moderna ed orchestrazioni classiche. La nostra prima release ‘Earthfall’ è stata molto apprezzata, perciò abbiamo lavorato duramente e continueremo a farlo, per offrire ai nostri ascoltatori un prodotto migliore e maggiormente curato, in tutti gli aspetti. Per noi, l’uscita di un nuovo lavoro rappresenta la chiusura di un cerchio, ma in un disegno che abbiamo appena cominciato ad abbozzare. Stay Once”.