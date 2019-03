ONE NIGHT STAND: Equador

Lo scorso dicembre è uscito per Flamingo Records e Inconsapevole Records “Equador”, il nuovo album dei livornesi One Night Stand.

Per chi ancora non li conoscesse gli ONS sono una punk rock/melodic hardcore band livornese attiva già da diversi anni e con all’attivo 3 album, l’ultimo dei quali ci accingiamo a raccontarvi.

“Equador” si forma di 7 tracce di punk hardcore melodico e veloce e lo si può capire sin dalla iniziale Golden Generation, nella quale potrete risentire sia i Nofx che i Bad Religion (per quanto riguarda soprattutto i cori), due band che sicuramente hanno formato gli One Night Stand.

Il disco si mantiene su un buonissimo un livello durante tutte le tracce, passando però per momenti più alti soprattutto nella noefxiana Princess (pezzo che preferisco e del quale è stato girato un divertentissimo video che potete vedere qui sotto), nella successiva Checkmate, fatta di continui e precisi cambi di tempo, Whispers in a Noisy Crowd, forse il pezzo più incazzato dell’album, e nella conclusiva My Sister, molto in stile Propagandhi della prima era.

“Equador” è un disco che ha tutti i crismi dell’hardcore melodico: velocità, melodia e cambi di tempo, il tutto senza forzare ed esagerare nei tecnicismi, cosa non troppo inusuale al giorno d’oggi. Consigliatissimo.

Tracklist:

Golden Generation

Princess

Checkmate

Bean

Whispers in a Noisy Crowd

Wet Socks

My Sister