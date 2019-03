Maleducazione Alcolica (13 febbraio 2019 – Pergine Valsugana)

Un concerto infrasettimanale ci sta sempre. Soprattutto se si tratta di uno a un’oretta da casa mia. Mercoledì, 13 febbraio 2019 parto con il mio super Amico Lukas verso le 19, passiamo per Trento per dare un passaggio a due amici e proseguiamo direttamente per Pergine. Arriviamo al bel pub Gulliver dove quasi esattamente un anno fa avevamo già visto il concerto della Maleducazione Alcolica.

Parto sempre dalle cose elementari: quindi prima di tutto tanto di cappello per un locale che in mezzo alla settimana fa suonare una live band. Purtroppo in Italia ormai è cosa rarissima e poi ci lamentiamo che le nostre band valide cercano fortuna all’estero…

Chiuso il capitolo “semi-polemico”, passiamo al concerto. È davvero un piacere rivedere gli Amici Maleducazione Alcolica davvero a due passi (per le distanze alle quali sono abituato io almeno) da casa. Si confermano una grande live band. Ma non c’è da stupirsi di nulla perchè chi può contare su un front man come Marco dei Talco – uno che si gira i festival grossi in giro per l’Europa da anni – indubbiamente è messo parecchio bene. Per più di un’ora i ragazzi della Tuscia fanno ballare e divertire il pubblico Trentino.

Highlight emozionante della serata per me è una cover della Banda Bassotti e un pensiero al grande Sigaro che purtroppo ci ha lasciati troppo presto in questo momento è proprio il minimo.

Insomma, una serata di musica e tra Amici – direi che per un mercoledì va bene così.