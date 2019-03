GUACAMAYA: fuori un EP per Sea Shepherd Conservation Society

Un gradito ritorno sulle barricate! I magentini Guacamaya, come sempre di poche parole ma dai grandi gesti, dopo una pausa finalmente dal 27 febbraio è disponibile un EP composto da 3 pezzi scaricabile dal loro bandcamp, non fate i tirchi che il ricavato andrà a Sea Shepherd Conservation Society, e se non sapete chi sono e cosa fanno vi rimando a settembre con -50 punti scena, per intanto godiamoci il primo estratto, una vera perla combattente, e noto anche qualcosa di diverso nelle sonorità, ne ascolteremo delle belle!!

A breve uscirà anche la versione fisica su 7″, per il momento acoltateli, scaricateli e supportate band come questa, la solidarietà è un’ arma.

OUT OF CONTROL on Bandcamp