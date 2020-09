Confermato al 24 aprile 2021 l’ormai consueto Festival “Partiro per Bologna” , giungendo così alla quarta edizione , che in questo 2020 è stato annullato per l’emergenza Covid.

Il palco sarà sempre quello dell’Estragon che vedrà esibirsi Banda Bassotti – Atarassia Grop – Ghetto 84 – Senza Sicura – Muro del Canto – Radici nel Cemento – Shots in the dark ed altri che saranno comunicati a breve .

#SaveTheDate con Sigaro nel Cuore